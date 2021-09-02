Полузащитник Миралем Пьянич опроверг информацию об уходе из «Барселоны». Сообщалось, что игрок может перейти в один из российских клубов, однако сам футболист эту информацию опроверг.

«У меня еще три года по контракту с «Барселоной», я планирую остаться», - цитирует боснийца Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Пьянича. Сам игрок хотел вернуться в «Ювентус», за который выступал с 2016 по 2020 год, чтобы воссоединиться с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри, однако в «Юве» отказались от этой идеи. Также сообщалось, что услуги полузащитника предложили «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву» и «Рубину».