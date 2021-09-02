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Кунде обиделся на «Севилью»

02 Сентября 2021 • 21:17 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде явно не в восторге от того, что ему не удалось перебраться в ряды лондонского «Челси».

По сведениям The Spanish Football Podcast, 22-летний центрбек «Севильи» обиделся на андалузский клуб, не отпустивший его на «Стэмфорд Бридж». Игрок временно не отвечает на звонки главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора «рохибланкос» Рамона Мончи.

Отметим, что «аристократы» действительно были близки к оформлению трансфера Жюля Кунде в августе. Ради возможности подписания француза лондонцы даже избавились от Курта Зума, отправив того в «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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