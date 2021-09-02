Кунде обиделся на «Севилью»

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде явно не в восторге от того, что ему не удалось перебраться в ряды лондонского «Челси».

По сведениям The Spanish Football Podcast, 22-летний центрбек «Севильи» обиделся на андалузский клуб, не отпустивший его на «Стэмфорд Бридж». Игрок временно не отвечает на звонки главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора «рохибланкос» Рамона Мончи.

Отметим, что «аристократы» действительно были близки к оформлению трансфера Жюля Кунде в августе. Ради возможности подписания француза лондонцы даже избавились от Курта Зума, отправив того в «Вест Хэм».