Стало известно, кому же после ухода Лионеля Месси достанется десятый игровой номер. Носить легендарную «десятку» на спине взял на себя ответственность Ансу Фати.

Напомним, что последние 9 месяцев Фати преимущественно провел в лазарете, пытаясь вылечить травму колена. Футболисту приходилось трижды ложиться под хирургический нож. 18-летний испанец приступил к занятиям в общей группе лишь пару недель назад.

Также стоит добавить, что в футболке «Барселоны» воспитанник Ла Масии провел 43 поединка во всех турнирах, сумев отличиться за каталонцев 13 голами и пятью результативными передачами.

