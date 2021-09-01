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Наследник Месси: Фати взял 10 номер в «Барселоне» видео

01 Сентября 2021 • 13:20 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Стало известно, кому же после ухода Лионеля Месси достанется десятый игровой номер. Носить легендарную «десятку» на спине взял на себя ответственность Ансу Фати.

Напомним, что последние 9 месяцев Фати преимущественно провел в лазарете, пытаясь вылечить травму колена. Футболисту приходилось трижды ложиться под хирургический нож. 18-летний испанец приступил к занятиям в общей группе лишь пару недель назад.

Также стоит добавить, что в футболке «Барселоны» воспитанник Ла Масии провел 43 поединка во всех турнирах, сумев отличиться за каталонцев 13 голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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