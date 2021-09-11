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«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Атлетико» слухи

11 Сентября 2021 • 09:44 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

«Барселона» намерена взять курс на омоложение состава в ближайшее время, поэтому уже сейчас рассматривает различные кандидатуры на замену ветеранам команды. Так, каталонцы уже нашли потенциального сменщика для Хорди Альбы на левом фланге обороны.

В Каталонию может перебраться представитель мадридского «Атлетико» Ренан Лоди. Источник Todo Fichajes сообщает, что «Барселона» попытается оформить сделку по окончании нынешнего сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму потенциального перехода 23-летнего бразильца в 25 миллионов евро. Отметим, что в минувшем сезоне защитник считался ключевым игроком в тактических построениях Диего Симеоне, задействовав Ренана в 33 матчах.

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Атлетико Мадрид Барселона Ренан Лоди Трансферы футбола - лето 2022
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