«Барселона» намерена взять курс на омоложение состава в ближайшее время, поэтому уже сейчас рассматривает различные кандидатуры на замену ветеранам команды. Так, каталонцы уже нашли потенциального сменщика для Хорди Альбы на левом фланге обороны.

В Каталонию может перебраться представитель мадридского «Атлетико» Ренан Лоди. Источник Todo Fichajes сообщает, что «Барселона» попытается оформить сделку по окончании нынешнего сезона.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму потенциального перехода 23-летнего бразильца в 25 миллионов евро. Отметим, что в минувшем сезоне защитник считался ключевым игроком в тактических построениях Диего Симеоне, задействовав Ренана в 33 матчах.