Это’о: «Барселоне» повезло, что она заполучила Депая»

Один из лучших футболистов в истории африканского футбола Самюэль Это’о считает, что несмотря на уход Лионеля Месси, «Барселона» остается одним из двух лучших клубов мира наряду с «Реалом». В этом «блаугране» помогло заключение контракта с Мемфисом Депаем.

- «Барселоне» повезло, что она заполучила Депая. У него большой опыт, он доказал, что может тянуть на себе всю команду, и я думаю, что он будет новым лидером [в «Барселоне»], - заявил камерунец на Catalunya Radio.

В то же время испанская Ла Лига остается лучшей в мире, считает Это’о: «У нас много команд, включая две лучшие в мире, и любой футболист мечтает в них поиграть».