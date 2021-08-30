«Тоттенхэм» увеличил предложение по Эмерсону

«Тоттенхэм» намерен подписать защитника «Барселоны» Эмерсона Рояла, передаёт Sky Sports. По данным источника, «шпоры» готовы заплатить за переход защитника 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил «Барселоне» 20 миллионов евро и защитника Сержа Орье, что не устроило каталонцев. В клубе не хотели расставаться с бразильцем, однако нынешнее предложение может заставить их изменить решение.

Напомним, что Эмерсон перешёл в «Барселону» этим летом из «Бетиса» за девять миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он трижды появлялся на поле.