Эмерсон Роял: «Хотел остаться в «Барселоне», но мне сказали, что у клуба тяжёлые времена»

Эмерсон Роял, для которого текущий сезон должен был стать дебютным в футболке «Барселоны», под конец трансферного окна был продан «Тоттенхэму».

Как оказалось, бразилец не желал покидать команду, а также был не в курсе переговоров между каталонцами и лондонцами. В интервью изданию Football Espana Эмерсон заявил, что его просто поставили перед фактом трансфера. «Мне позвонили и сказали, что я не вовремя перебрался из «Бетиса», ведь у клуба настали тяжелые времена. Я хотел остаться, чтобы играть за «Барселону», - поделился футболист.

Напомним, что летом президент испанского гранда Жоан Лапорта устроил настоящую распродажу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость команды. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» влезли в огромные долги.