Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
Ла Лига

Эмерсон Роял: «Хотел остаться в «Барселоне», но мне сказали, что у клуба тяжёлые времена»

03 Сентября 2021 • 11:20 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Эмерсон Роял, для которого текущий сезон должен был стать дебютным в футболке «Барселоны», под конец трансферного окна был продан «Тоттенхэму».

Как оказалось, бразилец не желал покидать команду, а также был не в курсе переговоров между каталонцами и лондонцами. В интервью изданию Football Espana Эмерсон заявил, что его просто поставили перед фактом трансфера. «Мне позвонили и сказали, что я не вовремя перебрался из «Бетиса», ведь у клуба настали тяжелые времена. Я хотел остаться, чтобы играть за «Барселону», - поделился футболист.

Напомним, что летом президент испанского гранда Жоан Лапорта устроил настоящую распродажу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость команды. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» влезли в огромные долги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эмерсон Роял
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
11:44 · Испания. Ла Лига
Гризманн – о переходе в «Атлетико»: Жду возвращения домой
11:20 · Испания. Ла Лига
Эмерсон Роял: «Хотел остаться в «Барселоне», но мне сказали, что у клуба тяжёлые времена»
08:17 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «С детства мечтал сыграть за «Реал»
01:07 · Испания. Ла Лига
​Пьянич стал игроком «Бешикташа» 2 официально
00:29 · Испания. Ла Лига
Мустафи стал игроком «Леванте» официально
02 Сентября
21:17 · Испания. Ла Лига
Кунде обиделся на «Севилью»
20:30 · Испания. Ла Лига
Альбиоль хочет видеть Мбаппе в Испании
18:48 · Испания. Ла Лига
Тренера «Атлетико» дисквалифицировали на три матча
18:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет подписать Холанна и Мбаппе слухи
18:18 · Испания. Ла Лига
Пьянич близок к переходу в «Бешикташ»
17:58 · Испания. Ла Лига
Агент Мариано Диаса: «В «Реале» моему клиенту платят меньше, чем он этого заслуживает» 1
17:13 · Испания. Ла Лига
Начо и Менди приступили к тренировкам на поле
16:57 · Испания. Ла Лига
Дембеле сменил игровой номер
15:40 · Испания. Ла Лига
Пьянич опроверг информацию об уходе из «Барселоны»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет бесплатно подписать Погба в следующем году 1
Все новости
Рекомендуем
 