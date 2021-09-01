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Премьер-лига

Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате России слухи

01 Сентября 2021 • 20:03 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может перебраться в один из российских клубов, передаёт Mundo Deportivo. Игрок не входит планы главного тренера каталонцев Рональда Кумана и вынужден искать себе новый команду.

На данный момент только клубы из России и Турции могут позволить себе трансфер боснийца, так как в других странах закрылось трансферное окно. Также рассматривается вариант с переходом в клуб из ОАЭ.

Напомним, что Пьянич стал игроком «Барселоны» в 2020 году. Этим летом он хотел вернуться в «Ювентус», за который выступал ранее, однако в туринском клубе отказались от этой идеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич РПЛ
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