Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может перебраться в один из российских клубов, передаёт Mundo Deportivo. Игрок не входит планы главного тренера каталонцев Рональда Кумана и вынужден искать себе новый команду.

На данный момент только клубы из России и Турции могут позволить себе трансфер боснийца, так как в других странах закрылось трансферное окно. Также рассматривается вариант с переходом в клуб из ОАЭ.

Напомним, что Пьянич стал игроком «Барселоны» в 2020 году. Этим летом он хотел вернуться в «Ювентус», за который выступал ранее, однако в туринском клубе отказались от этой идеи.