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Премьер-лига

​«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от ​«Барселоны» ещё 20 млн евро за Коутиньо

09 Сентября 2021 • 14:02 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от «Барселоны» ещё 20 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутиньо, передаёт Sport. 

В контракте у игрока есть пункт, согласно которому «красные» получат 20 миллионов евро, если футболист сыграет 100 матчей за каталонцев. Сейчас на счету бразильца 90 игр. Сообщается, что он уже восстановился от травмы и готов помочь команде в ближайших матчах, а это значит, что «Барселоне» придётся заплатить эту сумму.

Напомним, что Коутиньо стал игроком каталонцев в 2018 году, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он не выходил на поле из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Филиппе Коутиньо
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