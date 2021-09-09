​«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от ​«Барселоны» ещё 20 млн евро за Коутиньо

«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от «Барселоны» ещё 20 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутиньо, передаёт Sport.

В контракте у игрока есть пункт, согласно которому «красные» получат 20 миллионов евро, если футболист сыграет 100 матчей за каталонцев. Сейчас на счету бразильца 90 игр. Сообщается, что он уже восстановился от травмы и готов помочь команде в ближайших матчах, а это значит, что «Барселоне» придётся заплатить эту сумму.

Напомним, что Коутиньо стал игроком каталонцев в 2018 году, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он не выходил на поле из-за травмы.