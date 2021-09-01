«Барселона» предложит Куману новый контракт

«Барселона» хочет продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, передаёт Mundo Deprtivo. По данным источника, стороны уже провели предварительные переговоры по поводу нового соглашения.

Новый контракт будет рассчитан до середины 2023 года. Этим решением руководство клуба надеется придать уверенности наставнику и игрокам. Нынешнее соглашение тренера истекает через год.

Напомним, что Куман возглавил «Барселону» перед началом сезона 2020/21. Под его руководством команда сумела выиграть Кубок Испании и занять третье место в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне каталонцы набрали семь очков в стартовых трёх турах, и расположились на четвёртом месте.