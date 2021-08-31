«Вильярреал» поборется за Нето

Голкипер «Барселоны» Норберто Нето уже сегодня может получить работу в новой команде.

Согласно информации авторитетного итальянского журналиста Николо Скиры, на бразильского стража ворот «сине-гранатовых» нацелился действующий победитель Лиги Европы. «Вильярреал» готовится к ожесточённым баталиям в турнире рангом выше – Лиге чемпионов – поэтому усиление состава «подводникам» явно не помешает.

Сообщается, что «Вильярреал» уже направил каталонцам официальный трансферный запрос по 32-летнему игроку последнего рубежа.

Нето в прошлом сезоне преимущественно был запасным, но свои 12 матчей провести успел. За это время он пропустил 8 голов, в половине поединков бразилец мячей не пропускал.