Матч «Севилья» - «Барселона» перенесён на неопределённый срок

Центральная встреча четвёртого тура в Примере между «Севильей» и «Барселоной» не будет сыграна в ранее запланированный срок.

Высшим спортивным советом Испании была принята просьба сторон отложить поединок на «Рамон Санчес Писхуан», ранее запланированный на субботу, 11 сентября. Причиной тому послужило позднее прекращение квалификационных матчей к чемпионату мира в Южной Америке, информируют «сине-гранатовые» в своём пресс-релизе.

О том, когда будет проведён поединок между «Севильей» и «Барселоной», пока не сообщается.

По аналогичной причине не состоится встреча «Вильярреала» с «Алавесом».