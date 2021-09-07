Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 149 Комментарии
Ла Лига

Матч «Севилья» - «Барселона» перенесён на неопределённый срок

07 Сентября 2021 • 14:58 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Центральная встреча четвёртого тура в Примере между «Севильей» и «Барселоной» не будет сыграна в ранее запланированный срок.

Высшим спортивным советом Испании была принята просьба сторон отложить поединок на «Рамон Санчес Писхуан», ранее запланированный на субботу, 11 сентября. Причиной тому послужило позднее прекращение квалификационных матчей к чемпионату мира в Южной Америке, информируют «сине-гранатовые» в своём пресс-релизе.

О том, когда будет проведён поединок между «Севильей» и «Барселоной», пока не сообщается.

По аналогичной причине не состоится встреча «Вильярреала» с «Алавесом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
15:06 · Испания. Ла Лига
Пике: «Бартомеу в топе худших президентов «Барселоны» 1
14:58 · Испания. Ла Лига
Матч «Севилья» - «Барселона» перенесён на неопределённый срок
13:26 · Испания. Ла Лига
Асенсио отказал «Тоттенхэму» и «Милану»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о трансфере игрока «Барселоны» в ЦСКА эксклюзив
12:41 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Клуб полностью поддерживает Кумана»
09:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта намекнул на возможный трансфер игрока «Барселоны» в РПЛ 1
09:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Гризманн не вписался в систему «Барселоны» 2
00:49 · Испания. Ла Лига
Пике: «Мои отношения с Гвардиолой изменились после того, как я начал встречаться с Шакирой» 1
00:08 · Англия. Премьер-лига
Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»
06 Сентября
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл возможную замену Облаку в АПЛ слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио
21:17 · Испания. Ла Лига
Три игрока покинут «Реал» бесплатно по итогам сезона 1
20:48 · Испания. Ла Лига
Агуэро – о первом матче Месси в «ПСЖ»: «Он казался немного потерянным» 3
16:55 · Испания. Ла Лига
​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» может подписать Гризманна бесплатно при одном условии 1 слухи
Все новости
Рекомендуем