Лапорта хочет, чтобы Юмтити и Пуч играли больше

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы защитник Самуэль Юмтити и полузащитник Рики Пуч играли больше. Он уже сообщил об этом главному тренеру команды Рональду Куману.

Ранее сообщалось, что Куман не рассчитывает на этих игроков, однако планы руководства клуба могут заставить его изменить мнения. Лапорта считает, что оба футболиста могут ключевыми в составе клуба.

Напомним, что Юмтити и Пуч ещё не появлялись на поле в этом сезоне. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Юмтити бесплатно, чтобы не платить ему зарплату.