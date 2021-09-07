Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 141 Комментарии
Ла Лига

​Испанская федерация против переноса матча «Барселоны», УЕФА и ФИФА – тоже

07 Сентября 2021 • 21:40 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

На сайте Королевской испанской федерации футбола было опубликовано заявление. Оно касается решения Национального спортивного совета Испании (CSD) о переносе матчей «Севилья» - «Барселона» и «Вильярреал» - «Алавес» из-за позднего возвращения некоторых игроков команд из национальных сборных.

Решение о переносе этих двух матчей испанская федерация называет «опасным прецедентом», искажающим соревновательную составляющую и честность соревнований. Отмечается, что УЕФА и ФИФА поддерживают такую позицию федерации.

В заявлении также приводится в пример второй по рангу испанский дивизион (Сегунда), где матчи проходят даже во время паузы на матчи сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алавес Барселона Вильярреал Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
22:26 · Испания. Ла Лига
​Куман заявил о желании продлить контракт с «Барселоной»
21:40 · Испания. Ла Лига
​Испанская федерация против переноса матча «Барселоны», УЕФА и ФИФА – тоже
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Бавария» будут бороться за Рюдигера
19:08 · Испания. Ла Лига
Юмтити согласился пойти на снижение зарплаты
17:56 · Испания. Ла Лига
Пасторе – о своём переходе в «Эльче»: «Благодарен за эту возможность»
17:30 · Испания. Ла Лига
Тебас не считает уход Рамоса и Месси концом света
15:06 · Испания. Ла Лига
Пике: «Бартомеу в топе худших президентов «Барселоны» 1
14:58 · Испания. Ла Лига
Матч «Севилья» - «Барселона» перенесён на неопределённый срок
13:26 · Испания. Ла Лига
Асенсио отказал «Тоттенхэму» и «Милану»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о трансфере игрока «Барселоны» в ЦСКА эксклюзив
12:41 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Клуб полностью поддерживает Кумана»
09:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта намекнул на возможный трансфер игрока «Барселоны» в РПЛ 1
09:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Гризманн не вписался в систему «Барселоны» 3
00:49 · Испания. Ла Лига
Пике: «Мои отношения с Гвардиолой изменились после того, как я начал встречаться с Шакирой» 1
00:08 · Англия. Премьер-лига
Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем