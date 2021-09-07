​Испанская федерация против переноса матча «Барселоны», УЕФА и ФИФА – тоже

На сайте Королевской испанской федерации футбола было опубликовано заявление. Оно касается решения Национального спортивного совета Испании (CSD) о переносе матчей «Севилья» - «Барселона» и «Вильярреал» - «Алавес» из-за позднего возвращения некоторых игроков команд из национальных сборных.

Решение о переносе этих двух матчей испанская федерация называет «опасным прецедентом», искажающим соревновательную составляющую и честность соревнований. Отмечается, что УЕФА и ФИФА поддерживают такую позицию федерации.

В заявлении также приводится в пример второй по рангу испанский дивизион (Сегунда), где матчи проходят даже во время паузы на матчи сборных.