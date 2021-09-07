Пике: «Бартомеу в топе худших президентов «Барселоны»

Херард Пике не стал подбирать выражения, описывая результаты президентства Хосепа Бартомеу в каталонском клубе.

«Не берусь утверждать, что он – худший. Но судя по тому, что мы все вместе пережили, Бартомеу в топе худших президентов «Барселоны». Клуб развивался не так, как должен был. Сейчас я преисполнен надежд и сильно взволнован. Клуб ждут хорошие пять или десять лет», - цитирует Пике Marca.

Напомним, что Хосеп Бартомеу пребывал во главе «блаугранас» с 2014 по 2020 год. Весной этого года победу на президентских выборах одержал Жоан Лапорта, которому удалось в краткие сроки существенно улучшить финансовое положение клуба.