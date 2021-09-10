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Ольмо: «Я сосредоточен на выступлениях за «РБ Лейпциг»

10 Сентября 2021 • 18:57 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Атакующий хавбек «быков» отказался комментировать информацию насчёт своего потенциального перехода в состав «Барселоны».

«Барселона»? Я пока что сосредоточен максимально на своих выступлениях за нынешний клуб – «РБ Лейпциг». Чувствую себя комфортно в этом коллективе. У меня не было свободной минуты, чтобы подумать о трансфере. Всё происходит слишком стремительно», - цитирует Ольмо Süddeutsche Zeitung.

Прежде испанские СМИ распространяли информацию о наличии у «Барселоны» договорённости с Дани Ольмо касаемо его будущего переезда на «Камп Ноу».

В прошлом сезоне испанский креативный хав отличился за «быков» 7 голами и 12 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо Трансферы футбола - лето 2022
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