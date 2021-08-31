Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Премьер-лига

«Севилья» отклонила ещё одно предложение «Челси» по Кунде

31 Августа 2021 • 00:47 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1.27 5.70 12.00
11.09 19:30

«Челси» не покидает надежд до закрытия трансферного окна заключить сделку с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде. Испанцы отвергли очередное предложение от лондонцев и хотят, чтобы английский клуб активировал клаузулу в размере 70 миллионов евро.

Действующий обладатель Лиги чемпионов готов отдать за француза максимум 55 миллионов. Из-за этого переговоры зашли в тупик, но завтра руководство «Челси» в последний раз попробует уговорить «Севилью», либо же предложить платеж частями или в виде различных бонусов, передает британское издание Daily Express.

Напомним, что ранее «синие» предлагали включить в сделку Курта Зума и Каллума Хадсона-Одои, на что тоже получили отказ. Защитник, к слову, вчера перебрался в «Вест Хэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отклонила ещё одно предложение «Челси» по Кунде
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подписал Кабака официально
30 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
Ренату Саншеш в шаге от перехода в «Вулверхэмптон» 1 слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
Мендеш предлагал «Барселоне» приобрести Роналду 1
23:21 · Англия. Премьер-лига
Виллиан рассторг контракт с «Арсеналом» и вернулся в бразильский чемпионат 1 официально
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» согласовал трансфер воспитанника «Барселоны» слухи
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» покинет спортивный директор, пригласивший в клуб ван Дейка, Салаха и Алиссона
22:38 · Англия. Премьер-лига
Тальяфико в скором времени пополнит ряды «Вест Хэма» слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отпустит Джеймса в «Лидс» - Роналду в таком случае может получить седьмой номер слухи
20:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился с «Челси» по трансферу перспективного полузащитника слухи
20:10 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ ушли в убыток на 6 миллиардов евро на трансферном рынке за последнее десятилетие
19:58 · Англия. Премьер-лига
Виллиан намерен вернуться в «Коринтианс»
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» увеличил предложение по Эмерсону
19:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном» 1 слухи
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Бакайоко вернулся в «Милан» официально
Все новости
Рекомендуем
 