«Севилья» отклонила ещё одно предложение «Челси» по Кунде

«Челси» не покидает надежд до закрытия трансферного окна заключить сделку с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде. Испанцы отвергли очередное предложение от лондонцев и хотят, чтобы английский клуб активировал клаузулу в размере 70 миллионов евро.

Действующий обладатель Лиги чемпионов готов отдать за француза максимум 55 миллионов. Из-за этого переговоры зашли в тупик, но завтра руководство «Челси» в последний раз попробует уговорить «Севилью», либо же предложить платеж частями или в виде различных бонусов, передает британское издание Daily Express.

Напомним, что ранее «синие» предлагали включить в сделку Курта Зума и Каллума Хадсона-Одои, на что тоже получили отказ. Защитник, к слову, вчера перебрался в «Вест Хэм».