«Ювентус» отказался от идеи возвращения Пьянича

«Ювентус» не будет возвращать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в это трансферное окно, передаёт Goal. По данным источника, в туринском клубе решили сделать ставку на 19-летнего полузащитника ПСВ Мохаммеда Ихаттарена, переговоры с которым находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что сам Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», чтобы воссоединиться с главным тренером Массимилиано Аллегри, с которым они уже работали вместе в Турине. Однако, руководство клуба решило отказаться от идеи возвращения боснийца.

Напомним, что Пьянич стал игроком «Барселоны» в прошлом году, перейдя из «Ювентуса» за 60 миллионов евро. Ранее главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что не рассчитывает на игрока в этом сезоне.