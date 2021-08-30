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«Ювентус» отказался от идеи возвращения Пьянича

30 Августа 2021 • 19:04 Комментировать (3)
Севилья
0:0
Барселона
отменен

«Ювентус» не будет возвращать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в это трансферное окно, передаёт Goal. По данным источника, в туринском клубе решили сделать ставку на 19-летнего полузащитника ПСВ Мохаммеда Ихаттарена, переговоры с которым находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что сам Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», чтобы воссоединиться с главным тренером Массимилиано Аллегри, с которым они уже работали вместе в Турине. Однако, руководство клуба решило отказаться от идеи возвращения боснийца.

Напомним, что Пьянич стал игроком «Барселоны» в прошлом году, перейдя из «Ювентуса» за 60 миллионов евро. Ранее главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что не рассчитывает на игрока в этом сезоне.

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Ювентус Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
30 Августа 2021 в 19:09
Чего они прутся в эту Барсу? То хоть гному бутсы чистил, а теперь вообще нечего делать.
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