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«Барселона» определилась с трансферной целью на следующий год

01 Сентября 2021 • 15:43 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

«Барселона» намерена подписать полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо, который является воспитанником каталонского клуба, передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, руководство каталонцев намерено сделать игрока главной трансферной целью на следующий год.

Сообщается, что «Барселона» пыталась подписать Ольмо в последний день летнего трансферного окна и предложила 58 миллионов евро, однако «РБ Лейпциг» потребовал 75 млн. Руководство каталонцев намерено сделать ещё одно предложение по трансферу футболиста в январе.

Напомним, что Ольмо является воспитанником «Барселоны». В составе «РБ Лейпцига» он выступает с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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