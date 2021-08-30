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Премьер-лига

«Барселона» отклонила предложение «Тоттенхэма» по Эмерсону

30 Августа 2021 • 14:19 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
5.00 3.60 1.75
11.09 14:30

«Барселона» отказалась продавать защитника Эмерсона Рояла в «Тоттенхэм», передаёт ESPN. По данным источника, «шпоры» предложили за бразильца 20 миллионов евро и защитника Сержа Орье, что не устроило каталонцев.

Сообщается, что в каталонском клубе расставаться с игроком, однако готовы рассмотреть предложение лондонцев, если они увеличат сумму.

Напомним, что Эмерсон стал игроком «Барселоны» этим летом, перейдя из «Бетиса» за девять миллионов евро. В нынешнем сезоне он трижды появлялся на поле в рамках Ла Лиги. Его контракт с каталонским клубом действует до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Трансферы футбола - лето 2021 Эмерсон Роял
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