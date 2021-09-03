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Ольмо согласовал контракт с «Барселоной» слухи

03 Сентября 2021 • 14:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо согласился перейти в «Барселону», передаёт Mundo Deportivo. По данным источника, футболист согласовал с клубом пятилетний контракт.

Теперь руководство каталонцев нужно договориться с «РБ Лейпцигом» по поводу трансфера. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела подписать полузащитника в последний трансферного окна, однако немецкий клуб потребовал 73 миллиона евро.

Напомним, что Ольмо является воспитанником «Барселоны». В составе «РБ Лейпцига» он выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне на поле не появлялся. Всего за немецкий клуб он сыграл 61 матч, в которых забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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