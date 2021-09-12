Кто станет чемпионом Испании в сезоне - 2021/2022?

В Испании этот сезон будет уникальным. Впервые главным фаворитом считается не «Реал» и не «Барселона». Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило перспективы команд, которые могут замахнуться на золото Примеры.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Севилья» (10%)

В концовке прошлого сезона «нервионцы» едва ли не воспользовались осечками лидеров. Но в последних пяти турах выиграли лишь дважды и не сумели вклиниться в борьбу за чемпионство. В предстоящем сезоне у «Севильи» шансов на первое место гораздо больше, чем в прошлом. «Нервионцы» сохранили опытного тренера и костяк коллектива.

В летнее трансферное окно «Севилья» постаралась усилиться точечно. Были приобретены Рафа Мир («Вулверхэмптон», 16 млн евро), Гонсало Монтиэль («Ривер Плэйт», 11 млн), Томас Дилэйни («Боруссия» Д, 6 млн), Людвиг Аугустинссон («Вердер», 5,5 млн), а также на правах свободных агентов подписали Эрика Ламелу («Тоттенхэм») и голкипера Марко Дмитровича («Эйбар»). Единственный игрок, на продаже которого удалось неплохо заработать – вингер Брайан Хиль, которого «Тоттенхэм» купил за 25 млн.

«Барселона» (25%)

Рональд Куман провёл невыразительный прошлый сезон, однако его не стали увольнять. В прошлом сезоне «сине-гранатовые» финишировали лишь на третьем месте, но сезон-2021/22 проще не будет. Каталонцы потеряли свою главную звезду и лучшего бомбардира Лионеля Месси. Клуб и футболист хотели продлить сотрудничество, но руководство Примеры не смогло зарегистрировать контракт аргентинца, и он ушёл в «ПСЖ».

Куману будет непросто изменить структуру игры, ведь почти все атаки «Барсы» строились через Месси. Денег на трансферы у «Барселоны» не оказалось. Чтобы заявить Агуэро и Депая, боссы клуба вынуждены были договариваться с ветеранами о сокращении зарплат.

«Реал» (30%)

Зинедин Зидан во второй раз ушёл с поста главного тренера «Реала». Его место занял опытный Карло Анчелотти. Адекватная замена, но не шаг вперёд. В межсезонье у «сливочных» изменилась основная пара форвардов: Серхио Рамос бесплатно ушёл в «ПСЖ», а Рафаэля Варана продали в «МЮ» за 48 млн евро.

Флорентино Перес пытался подписать самого дорогого футболиста современности Мбаппе, но «ПСЖ» категорически отказывался продавать своего лидера, несмотря на желание самого Килиана уехать в Мадрид. «Сливочные» подписали Алабу, а также Камавингу, но последний – работа на перспективу, а не усиление прямо сейчас.

«Атлетико» (35%)

Новый сезон «матрасники» начали в статусе чемпиона. За последние 10 лет Симеоне дважды брал золото Примеры. Очень достойный показатель для тренера, у которого в составе не было Роналду и Месси. Каждый год «Атлетико» только и делает, что надеется на слабость двух грандов. Но с каждым годом бренд «Атлетико» рос, а по финансовым возможностям «матрасники» уже не уступают «Реалу».

В межсезонье «матрасники» никого не потеряли и в последние минуты трансферного окна взяли в аренду Гризманна. Это переход, который переворачивает распределение сил. Уход Гризманна ослабил «Барсу», а Симеоне получил футболиста, которого когда-то едва ли не сделал обладателем «Золотого мяча». Сейчас в «Атлетико» зажигают Суарес, Корреа и Льоренте, но у Антуана будет место в основе. «Реал» и «Барселона» кадрово стали слабее, тогда как «матрасники» получили потенциально одного из лучших игроков Примеры. А ведь уход Сауля и подписание де Пауля – тоже выгодный размен. Сложилась уникальная ситуация – впервые команда Симеоне считается главным фаворитом Примеры.

Владислав АВРАМЕНКО