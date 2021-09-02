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Ла Лига

Альбиоль хочет видеть Мбаппе в Испании

02 Сентября 2021 • 20:30 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился мнением касаемо возможного перехода Килиана Мбаппе в ряды мадридского «Реала».

«Француз является великим футболистом, настоящий мировой уровень. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге.

Мне кажется, испанский чемпионат после ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси нуждается в спортсменах такого масштаба. Есть информация о «Реале», клубе, за который я прежде выступал», - приводит слова Рауля Альбиоля источник AS.

Отметим, что попытки «сливочных» заполучить в свои ряды 22-летнего форварда «ПСЖ» летом нынешнего года не увенчались успехом. Ожидается, что он прибудет в Мадрид после истечения своего контракта в июне 2022-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал ПСЖ Рауль Альбиоль Килиан Мбаппе
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