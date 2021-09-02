Альбиоль хочет видеть Мбаппе в Испании

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился мнением касаемо возможного перехода Килиана Мбаппе в ряды мадридского «Реала».

«Француз является великим футболистом, настоящий мировой уровень. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге.

Мне кажется, испанский чемпионат после ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси нуждается в спортсменах такого масштаба. Есть информация о «Реале», клубе, за который я прежде выступал», - приводит слова Рауля Альбиоля источник AS.

Отметим, что попытки «сливочных» заполучить в свои ряды 22-летнего форварда «ПСЖ» летом нынешнего года не увенчались успехом. Ожидается, что он прибудет в Мадрид после истечения своего контракта в июне 2022-го.