Йосип Брекало из «Вольфсбурга», на которого была открыта охота во время текущего трансферного окна, наконец-то определился с новой командой.

Несмотря на интерес со стороны итальянских «Лацио» и «Аталанты», хорват, скорее всего, выберет «Вильярреал», об этом у себя в «Твиттере» написал журналист Джанлука ди Марцио. Немцы намерены были выручить за своего игрока 15 миллионов, а испанский клуб готов удовлетворить запросы руководства «Вольфсбурга».

Напомним, что по итогам прошлого сезона Брекало заслужил включение в окончательную заявку сборной Хорватии на прошедший чемпионат Европы. В минувшем розыгрыше Бундеслиги ему удалось отметиться семью голами в 29 матчах.