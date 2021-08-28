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«Бавария» оценила Забитцера в 16 миллионов евро

28 Августа 2021 • 19:36 Комментировать
Бавария
2:0
Герта
1.19 7.50 15.50
перерыв

Чемпионы Германии рассчитывают до конца месяца убедить «Лейпциг» продать им Марселя Забитцера.

Как информирует источник Bild, мюнхенцы направили «быкам» официальный запрос касаемо трансфера австрийского центрального полузащитника. «Бавария» готова выплатить «РБ» компенсацию за игрока в размере 16 миллионов евро.

Отметим, что «рекордмайстеру» уже удалось согласовать детали личного контракта с Забитцером.

Учитывая, что у австрийца осталось меньше года по его активному контракту с «Лейпцигом», сделка наверняка будет оформлена.

В прошлом сезоне 27-летний хавбек записал себе в актив 9 голов и 7 результативных пасов в 39 проведённых матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Марсель Забитцер Трансферы футбола - лето 2021
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