Забитцер согласовал контракт с «Баварией»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в «Баварии», передаёт Goal. По данным источника, игрок уже согласовал детали контракта с мюнхенским клубом.

Сообщается, что в ближайшее время руководство «Баварии» встретится с руководством «РБ Лейпцига», чтобы обсудить возможный трансфер. Сам игрок уже выразил желание перейти в мюнхенский клуб. Представители футболиста также находятся в тесном контакте с чемпионами Германии.

Напомним, что Забитцер стал игроком «РБ Лейпцига» в 2014 году, перейдя из «Рапида» за два миллиона евро. Его контракт с «быками» истекает в июне следующего года.