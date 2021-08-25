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Забитцер согласовал контракт с «Баварией»

25 Августа 2021 • 08:26 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
1.45 4.65 7.00
27.08 21:30
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Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в «Баварии», передаёт Goal. По данным источника, игрок уже согласовал детали контракта с мюнхенским клубом.

Сообщается, что в ближайшее время руководство «Баварии» встретится с руководством «РБ Лейпцига», чтобы обсудить возможный трансфер. Сам игрок уже выразил желание перейти в мюнхенский клуб. Представители футболиста также находятся в тесном контакте с чемпионами Германии.

Напомним, что Забитцер стал игроком «РБ Лейпцига» в 2014 году, перейдя из «Рапида» за два миллиона евро. Его контракт с «быками» истекает в июне следующего года.

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Бавария РБ Лейпциг Марсель Забитцер Трансферы футбола - лето 2021
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