Защитник «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг в скором времени пополнит ряды дортмундской «Боруссии». «Шмели» воспользовались тем, что у 26-летнего футболиста оставалось 12 месяцев действующего контракта с нынешним клубом.

В таком случае, дортмундцы приобретут игрока за сумму ниже его рыночной стоимости, сообщает немецкое издание Leipziger Volkszeitung. О конкретной цифре пока речи не идет.

До закрытия трансферного окна в Германии остается восемь дней, поэтому руководство «Боруссии» в ускоренном темпе пытается уладить все детали сделки. Сообщается, что Хальстенберг может подписать с клубом 4-летний контракт.