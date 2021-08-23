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Германия. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» в шаге от подписания защитника сборной Германии слухи

23 Августа 2021 • 22:06 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
1.45 4.65 7.00
27.08 21:30
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Защитник «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг в скором времени пополнит ряды дортмундской «Боруссии». «Шмели» воспользовались тем, что у 26-летнего футболиста оставалось 12 месяцев действующего контракта с нынешним клубом.

В таком случае, дортмундцы приобретут игрока за сумму ниже его рыночной стоимости, сообщает немецкое издание Leipziger Volkszeitung. О конкретной цифре пока речи не идет.

До закрытия трансферного окна в Германии остается восемь дней, поэтому руководство «Боруссии» в ускоренном темпе пытается уладить все детали сделки. Сообщается, что Хальстенберг может подписать с клубом 4-летний контракт. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Марсель Хальстенберг
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