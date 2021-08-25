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Серлот перешёл в «Реал Сосьедад» официально

25 Августа 2021 • 22:02 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Леванте
1.55 4.20 6.00
28.08 20:30
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«Реал Сосьедад» арендовал на сезон норвежского нападающего «РБ Лейпциг» Александра Серлота.

Баски на своём официальном сайте оповестили о старте сотрудничества с рослым 25-летним форвардом. С футболистом сборной Норвегии был подписан договор аренды сроком до конца текущего сезона.

На «Аноэте» на скандинавского футболиста атаки возлагают большие надежды, планируя эффективно воспользоваться его мощными антропометрическими данными.

Как известно, Серлот присоединился к составу «быков» осенью прошлого лета, но слишком успешным его дебютный сезон в Лейпциге не был – всего 6 забитых мячей в 37 проведённых во всех турнирах матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад РБ Лейпциг Александр Серлот Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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