Московское «Динамо» в ближайшее время обратится к руководству «Вольфсбурга» касательно возможного перехода полузащитника Жошуа Гилавоги.

Согласно информации, предоставленной Foot Mercato, российский клуб намерен включиться в борьбу за 30-летнего француза еще до окончания трансферного окна. В подписании полузащитника также заинтересованы «Уотфорд», «Венеция» и представители катарского чемпионата.

Полагается, что Гилавоги все же выберет более щедрые условия по контракту из Катара, но его окружение планирует переубедить футболиста еще пару лет поиграть на высоком уровне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальный переход игрока в 5 миллионов евро.