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Германия. Бундеслига

«Барселона» нашла покупателя на Морибу слухи

21 Августа 2021 • 09:18 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Илайкс Мориба, который все никак не хочет подписывать новый контракт с «Барселоной», уже текущим летом может покинуть клуб. Напомним, что в связи с сложившейся ситуацией каталонцы поставили 18-летнему полузащитнику ультиматум, а наставник команды Рональд Куман посоветовал тому обращать в футболе меньше внимания на финансовую составляющую.

Сообщается, что в кандидатуре испанца заинтересовался немецкий «Лейпциг». Такой информацией поделилось издание Marca. Клуб Бундеслиги готов заплатить за футболиста требуемые 15 миллионов евро.

Сам Мориба наверняка не станет возражать против подобного перехода, ведь перспективы провести весь сезон в дубле «Барселоны» его не привлекают.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Илайкс Мориба
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