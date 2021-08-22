Представитель немецкой Бундеслиги оповестил о входящем трансфере Луки Вальдшмидта.

«Вольфсбург», которому в текущем сезоне предстоит выступить в Лиге чемпионов, занялся вопросом усиления своей линии атаки. Новичком команды стал игрок «Бенфики» Лука Вальдшмидт. С ним был подписан контракт сроком на четыре года, о чём информирует клубная пресс-служба «волков» в «Твиттере».

За 25-летнего финишера было заплачено 12 миллионов евро, что даже меньше его текущей рыночной стоимости.

В прошлом сезоне немецкий нападающий отличился за «Бенфику» 10 голами в 41 проведённом поединке.