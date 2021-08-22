Представитель немецкой Бундеслиги оповестил о входящем трансфере Луки Вальдшмидта.
«Вольфсбург», которому в текущем сезоне предстоит выступить в Лиге чемпионов, занялся вопросом усиления своей линии атаки. Новичком команды стал игрок «Бенфики» Лука Вальдшмидт. С ним был подписан контракт сроком на четыре года, о чём информирует клубная пресс-служба «волков» в «Твиттере».
Herzlich willkommen in Wolfsburg, Luca Waldschmidt!— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 22, 2021
Nationalstürmer verpflichtet https://t.co/b46MlrdDdK#VfLWolfsburg pic.twitter.com/M2wtxuNWe6
За 25-летнего финишера было заплачено 12 миллионов евро, что даже меньше его текущей рыночной стоимости.
В прошлом сезоне немецкий нападающий отличился за «Бенфику» 10 голами в 41 проведённом поединке.