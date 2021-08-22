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Германия. Бундеслига

Вальдшмидт влился в состав «Вольфсбурга» официально

22 Августа 2021 • 20:23 Комментировать
ПСВ
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Бенфика
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24.08 22:00
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Представитель немецкой Бундеслиги оповестил о входящем трансфере Луки Вальдшмидта.

«Вольфсбург», которому в текущем сезоне предстоит выступить в Лиге чемпионов, занялся вопросом усиления своей линии атаки. Новичком команды стал игрок «Бенфики» Лука Вальдшмидт. С ним был подписан контракт сроком на четыре года, о чём информирует клубная пресс-служба «волков» в «Твиттере».

 

 

 

За 25-летнего финишера было заплачено 12 миллионов евро, что даже меньше его текущей рыночной стоимости.

В прошлом сезоне немецкий нападающий отличился за «Бенфику» 10 голами в 41 проведённом поединке.

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