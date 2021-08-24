«Бенфика» удержала комфортные нули в матче с ПСВ, играя в меньшинстве на протяжении часа

В центральном матче вторника в квалификации Лиги чемпионов бились ПСВ с «Бенфикой». Лиссабонцы подошли к игре с форой в один мяч и выстояли под натиском соперника. Гости создали лишь несколько моментов и вынуждены были играть на удержание нулей после удаления Лукаса на 32-й минуте. ПСВ имел массу шансов открыть счет, но здорово играл в рамке Одиссей Влаходимос, а однажды ему на помощь пришла перекладина - 0:0, и «Бенфика» в групповой стадии Лиги чемпионов.