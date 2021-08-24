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Лига чемпионов

«Бенфика» удержала комфортные нули в матче с ПСВ, играя в меньшинстве на протяжении часа

24 Августа 2021 • 23:53 Комментировать
ПСВ
0:0
Бенфика
окончен
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В центральном матче вторника в квалификации Лиги чемпионов бились ПСВ с «Бенфикой». Лиссабонцы подошли к игре с форой в один мяч и выстояли под натиском соперника. Гости создали лишь несколько моментов и вынуждены были играть на удержание нулей после удаления Лукаса на 32-й минуте. ПСВ имел массу шансов открыть счет, но здорово играл в рамке Одиссей Влаходимос, а однажды ему на помощь пришла перекладина - 0:0, и «Бенфика» в групповой стадии Лиги чемпионов.

Протокол игры  
ПСВ 0:0 Бенфика
Дроммел Йоэл Мвене Филипп   89' (Тезе Джордан (   89') Рамальо Андре   85' Боскальи Оливье   64'   70' (Вертессен Йорбе (   70') Макс Филипп   89' (Томас Райан (   89'   90') Ван Гинкел Марко   70' (Обиспо Армандо (   70') Сангаре Ибрахим Гётце Марио Мадуэке Нони   70' (Брума Арминду (   70') Захави Эран Гакпо Коди
Запасные: Виргевер Ник Мвого Ивон Мюллер Винсент Гутьеррес Эрик Доан Рицу Фофана Фоде Жуниор Мауро
Влаходимос Одиссей Лукас VI   8'   32' Отаменди Николас Родригес Фелипе II Жилберто Жуниор   61' (Рамуш Гонсалу (   61'   82') Мариу Жоау   66'   74' (Мейте Суалихо (   74') Вайгль Юлиан Гримальдо Алехандро Силва Рафа   74' (Эвертон Соарес (   74') Адель Таарабт   54' (Лейте Элтон (   54') Яремчук Роман   61' (Алмейда Андре (   61')
Запасные: Пицци Луиш Пиньо Родриго Диаш Жиль Винисиус Карлос Флорентину Вертонген Ян Фернандеш Жедсон
24 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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окончен Лудогорец 2:1 Мальмё 2.35 3.6 2.9
окончен ПСВ 0:0 Бенфика 2 3.9 3.8
окончен Ференцварош 2:3 Янг Бойз 3 3.7 2.25
25.08  22:00 Брондбю ... Ред Булл Зальцбург 5.75 4.75 1.5
25.08  22:00 Шахтёр Донецк ... Монако
25.08  22:00 Динамо Загреб ... Шериф 1.4 4.8 8.4
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