«Бенфика» удержала комфортные нули в матче с ПСВ, играя в меньшинстве на протяжении часа

В центральном матче вторника в квалификации Лиги чемпионов бились ПСВ с «Бенфикой». Лиссабонцы подошли к игре с форой в один мяч и выстояли под натиском соперника. Гости создали лишь несколько моментов и вынуждены были играть на удержание нулей после удаления Лукаса на 32-й минуте. ПСВ имел массу шансов открыть счет, но здорово играл в рамке Одиссей Влаходимос, а однажды ему на помощь пришла перекладина - 0:0, и «Бенфика» в групповой стадии Лиги чемпионов.
Протокол игры
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп 89' ( Тезе Джордан ( 89') • Рамальо Андре • 85'Боскальи Оливье 64' 70' ( Вертессен Йорбе ( 70') • Макс Филипп 89' ( Томас Райан ( 89' ) • 90'Ван Гинкел Марко 70' ( Обиспо Армандо ( 70') • Сангаре Ибрахим • Гётце Марио • Мадуэке Нони 70' ( Брума Арминду ( 70') • Захави Эран • Гакпо Коди
Запасные: Виргевер Ник • Мвого Ивон • Мюллер Винсент • Гутьеррес Эрик • Доан Рицу • Фофана Фоде • Жуниор Мауро
Влаходимос Одиссей • Лукас VI 8' • 32'Отаменди Николас • Родригес Фелипе II • Жилберто Жуниор 61' ( Рамуш Гонсалу ( 61' ) • 82'Мариу Жоау 66' 74' ( Мейте Суалихо ( 74') • Вайгль Юлиан • Гримальдо Алехандро • Силва Рафа 74' ( Эвертон Соарес ( 74') • Адель Таарабт 54' ( Лейте Элтон ( 54') • Яремчук Роман 61' ( Алмейда Андре ( 61')
Запасные: Пицци Луиш • Пиньо Родриго • Диаш Жиль • Винисиус Карлос • Флорентину • Вертонген Ян • Фернандеш Жедсон
24 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).