Мориба: «Последние несколько месяцев были очень трудными»

Новичок «РБ Лейпцига» Илайкс Мориба поделился впечатлениями от перехода в немецкий клуб. Напомним, что 18-летний полузащитник отказался продлевать контракт с «Барселоной», воспитанником которой является.

«Барселона» навсегда останется в моём сердце. Я благодарен этому клубу за всё, что он дал мне. Последние несколько месяцев были очень трудными, но теперь это в прошлом. Я хочу пожелать «Барселоне» и её болельщикам только всего наилучшего. Было очень сложно покинуть этот город, но переход в «РБ Лейпциг» казался наилучшим вариантом для меня. Многое из того, что обо мне говорили, не соответствовало действительности, но я не хотел отвечать из-за моего уважения к этому клубу», - цитирует игрока Mundo Deportivo.

Полузащитник дебютировал в основном составе «Барселоны» в прошлом сезоне. Его трансфер обошёлся «РБ Лейпцигу» в 16 миллионов евро.