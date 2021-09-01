Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 142 Комментарии
Бундеслига

Мориба: «Последние несколько месяцев были очень трудными»

01 Сентября 2021 • 19:54 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Новичок «РБ Лейпцига» Илайкс Мориба поделился впечатлениями от перехода в немецкий клуб. Напомним, что 18-летний полузащитник отказался продлевать контракт с «Барселоной», воспитанником которой является.

«Барселона» навсегда останется в моём сердце. Я благодарен этому клубу за всё, что он дал мне. Последние несколько месяцев были очень трудными, но теперь это в прошлом. Я хочу пожелать «Барселоне» и её болельщикам только всего наилучшего. Было очень сложно покинуть этот город, но переход в «РБ Лейпциг» казался наилучшим вариантом для меня. Многое из того, что обо мне говорили, не соответствовало действительности, но я не хотел отвечать из-за моего уважения к этому клубу», - цитирует игрока Mundo Deportivo.

Полузащитник дебютировал в основном составе «Барселоны» в прошлом сезоне. Его трансфер обошёлся «РБ Лейпцигу» в 16 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Илайкс Мориба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
19:54 · Германия. Бундеслига
Мориба: «Последние несколько месяцев были очень трудными»
19:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер и Толиссо не помогут своим сборным в ближайших матчах из-за травм
17:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал главной трансферной целью «МЮ» на следующее летнее трансферное окно 1 слухи
15:43 · Германия. Бундеслига
«Барселона» определилась с трансферной целью на следующий год 1
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» считают фаворитом в борьбе за Холанна через год
13:34 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» подписала перспективного защитника «Вольфсбурга» официально
09:21 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» арендовал нападающего «Аталанты» официально
08:58 · Германия. Бундеслига
Переход Костича в «Лацио» сорвался
08:49 · Германия. Бундеслига
Брекало проведёт следующий сезон в «Торино»
31 Августа
20:00 · Германия. Бундеслига
Мориба перешел из «Барселоны» в «РБ Лейпциг» официально
12:28 · Германия. Бундеслига
Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Лестеру» интересен Лукман
11:07 · Германия. Бундеслига
«Байер» отправил в аренду конкурента Лунёва официально
09:18 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал лучшего защитника мира 2
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подписал Кабака официально
Все новости
Рекомендуем
 