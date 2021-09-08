Гризманн: «Не спал 10 ночей в ожидании этого момента»

Форвард Антуан Гризманн, в последние минуты лета сменивший «Барселону» на «Атлетико», был представлен болельщикам «матрасников» в среду. Примечательно, что француз сменил прическу, лишившись хвостика перед самой презентацией, и вышел к болельщикам с короткой стрижкой.

- Я счастлив, - заявил Гризманн клубной пресс-службе. - На протяжении 10 ночей не мог уснуть в ожидании этого момента. А сейчас я наслаждаюсь пребыванием в своей семье. Я намерен отдаваться по полной, чтобы отплатить клубу за усилия по моему возвращению. Моя роль была легкой, я хотел вернуться, это лучшее место для меня, я здесь счастлив на поле и за его пределами.

Гризманн провел 102 матча за «Барселону», в которых забил 35 голов.