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Премьер-лига

«Арсенал» интересуется нападающим «Севильи»

09 Сентября 2021 • 10:57 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
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11.09 17:00

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Goal. По данным источника, предметный интерес к игроку проявляет «Арсенал».

«Канониры» хотят найти замену Обамеянгу, в связи с чем обратили свое внимание на Эн-Несири. В клубе уверены, что марокканец сумеет закрыть позицию нападающего на долгое время.

Напомним, что Эн-Несири стал игроком «Севильи» в 2020 году, перейдя из «Леганеса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Арсенал Лондон Юссеф Эн-Несири
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