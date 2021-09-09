«Арсенал» интересуется нападающим «Севильи»

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Goal. По данным источника, предметный интерес к игроку проявляет «Арсенал».

«Канониры» хотят найти замену Обамеянгу, в связи с чем обратили свое внимание на Эн-Несири. В клубе уверены, что марокканец сумеет закрыть позицию нападающего на долгое время.

Напомним, что Эн-Несири стал игроком «Севильи» в 2020 году, перейдя из «Леганеса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года.