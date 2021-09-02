Пьянич близок к переходу в «Бешикташ»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Бешикташе», передаёт A Spor. Сообщается, что игрок в ближайшее время должен прибыть в Турцию, чтобы подписать контракт на один год.

Ранее сообщалось, что Пьянич может перейти в один из российских клубов. В частности, интерес к игроку проявили «Спартак» и «Зенит». Также отмечалось, что услуги боснийца были предложены «Рубину», «Локомотиву» и ЦСКА.

Напомним, что Пьянич не входит в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Сам игрок хотел вернуться в «Ювентус», за который выступал с 2016 по 2020 год, однако в туринском клубе отказались от этой идеи.