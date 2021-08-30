Пьянич близок к возвращению «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус», передаёт La Gazzetta dello Sport. Однако произойдёт это только в случае ухода одного из полузащитников команды.

Сообщается, что туринцы должны снизить зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность подписать боснийца. Наиболее вероятным кажется уход Уэстона Маккенни, который заинтересовал «Тоттенхэм», но пока неизвестно, сумеют ли клубы договориться между собой о трансфере.

Напомним, что Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в 2020 году за 60 миллионов евро. В составе туринцев он выступал с 2016 года.