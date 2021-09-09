Куман: «Люк де Йонг в центре действует лучше, чем Неймар»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился своими впечатлениями насчет подписания Люка де Йонга. Напомним, что форвард ранее выступал под руководством специалиста в сборной Нидерландов.

Главный тренер команды расхвалил нового подопечного, сравнив того с вингером «ПСЖ» Неймаром. «Считаю, что в центральной зоне де Йонг действует даже лучше, чем Неймар. У каталонцев давно не было игроков такого типа, его переход позволит мне прибегать к более активной ротации», - приводит слова Кумана испанское издание Mundo Deportivo, ссылаясь на канал NOS.

Напомним, что в последней день трансферного окна «Барселона» произвела рокировку на позиции нападающего, отдав Антуана Гризманна в аренду в «Атлетико».