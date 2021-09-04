Люк де Йонг – о переходе в «Барселону»: «Я буду играть за величайший клуб мира»

В последний день трансферного окна «Барселоне» удалось завершить переход нападающего Люка де Йонга из «Севильи».

Игрок, который на правах аренды проведет в Каталонии следующий сезон, прокомментировал возможность выступать за «сине-гранатовых». «Я буду играть за величайший клуб мира. Не могу передать словами свои эмоции. Рад буду поработать под руководством Рональда Кумана, считаю его очень сильным тренером», - приводит слова голландца испанское издание Mundo Deportivo.

Добавим, что де Йонг уже знаком с Куманом по выступлениям за сборную Голландии. Поговаривают, именно наставник каталонцев стал инициатором этой аренды.