Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 109 Комментарии
Ла Лига

Люк де Йонг – о переходе в «Барселону»: «Я буду играть за величайший клуб мира»

04 Сентября 2021 • 10:42 Комментировать (1)
Севилья
0:0
Барселона
отменен

В последний день трансферного окна «Барселоне» удалось завершить переход нападающего Люка де Йонга из «Севильи».

Игрок, который на правах аренды проведет в Каталонии следующий сезон, прокомментировал возможность выступать за «сине-гранатовых». «Я буду играть за величайший клуб мира. Не могу передать словами свои эмоции. Рад буду поработать под руководством Рональда Кумана, считаю его очень сильным тренером», - приводит слова голландца испанское издание Mundo Deportivo.

Добавим, что де Йонг уже знаком с Куманом по выступлениям за сборную Голландии. Поговаривают, именно наставник каталонцев стал инициатором этой аренды.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Люк Де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
04 Сентября 2021 в 10:46
Куман будет приводить всех голландцев в Барселону и продавать всех испанцев воспитанников?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать Триппьера в январе
10:42 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг – о переходе в «Барселону»: «Я буду играть за величайший клуб мира» 1
10:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит новый контракт для Фати
09:08 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Фати вернётся на поле 1
09:07 · Англия. Премьер-лига
Фекир обвинил агента в срыве трансфера в «Ливерпуль»
00:29 · Испания. Ла Лига
​Пьянич резко раскритиковал Кумана 2
00:15 · Испания. Ла Лига
​Глава Ла Лиги: «Одни со своей Суперлигой, другие - с чемпионатом мира каждые 2 года…»
03 Сентября
22:21 · Испания. Ла Лига
​Некоторые игроки «Барселоны» обрадовались уходу Гризманна слухи
16:58 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я счастлив в «Реале»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что общается с Гризманном
14:49 · Германия. Бундеслига
Ольмо согласовал контракт с «Барселоной» 1 слухи
12:37 · Германия. Бундеслига
Ольмо договорился с «Барселоной»
11:44 · Испания. Ла Лига
Гризманн – о переходе в «Атлетико»: Жду возвращения домой 1
11:20 · Испания. Ла Лига
Эмерсон Роял: «Хотел остаться в «Барселоне», но мне сказали, что у клуба тяжёлые времена»
08:17 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «С детства мечтал сыграть за «Реал»
Все новости
Рекомендуем
 