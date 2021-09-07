Пике: «Мои отношения с Гвардиолой изменились после того, как я начал встречаться с Шакирой»

Защитник «Барселоны» Херард Пике вспомнил те времена, когда он выступал за каталонский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы.

Футболист стал гостем испанской комедийной программы La Sotana, в ходе которой поделился интересными историями по работе с бывшим главным тренером. Пике заявил, что во время пребывания в «Барселоне», Гвардиола хотел контролировать каждый аспект подготовки коллектива. По словам игрока, такое отношение к делу очень сильно их сплотило, но, настал момент, когда их связь пошатнулась. «Отношение Пепа ко мне изменилось после того, как я начал встречаться с Шакирой. Если честно, то я даже задумывался об уходе из команды, но сейчас я уже забыл о всех разногласиях», - поделился Пике.

Напомним, что Гвардиола покинул должность наставника «сине-гранатовых» по итогам сезона 2011/12, когда чемпионство Ла Лиги завоевал «Реал» Жозе Моуринью.