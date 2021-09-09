Это'О: «Депай доказал, что может быть лидером «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это’О высказался по поводу форварда каталонцев Мемфиса Депая. В частности, камерунец отметил лидерские качества игрока.

«Барселоне» очень повезло, что они подписали Депая. У него есть большой опыт выступлений на высшем уровне и он отличный нападающий. Думаю, что именно Мемфис будет лидером команды», - цитирует Это'О Mundo Deportivo.

Напомним, что Депай стал игроком «Барселоны», перейдя из «Лиона» на правах свободного агента. В составе каталонцев он сыграл в трёх матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.