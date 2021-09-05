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Агуэро не может адаптироваться к жизни в Барселоне

05 Сентября 2021 • 18:56 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро заявил о том, что адаптация на новом месте проходит не слишком гладко. Одной из причин является уход из каталонского клуба его друга и партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом он заявил во время твич-сессии со стримером Ибаем Льяносом.  

Также форварда удивили жуткие пробки в Барселоне, особенно по сравнению с Манчестером, где Агуэро провел 10 лет. Аргентинец отметил, что по этой причине был вынужден пользоваться услугами такси.

Напомним, что из-за травмы дебют Агуэро в «Барселоне» состоится не ранее октября. В стан «сине-гранатовых» он перешел на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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