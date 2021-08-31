Игроки «Барселоны» Серхио Бускетс и Ходи Альба пошли на понижение зарплаты, чтобы уменьшить зарплатную ведомость клуба. Об этом сообщает официальный каталонского клуба.

Сообщается, что благодаря этому каталонцы смогут уложиться в финансовый фэйр-плей и заявить на нынешний сезон Ла Лиги нападающего Серхио Агуэро, который стал игроком «Барселоны» в это трансферное окно. Ранее на аналогичный шаг пошел защитник Херард Пике. Отметим, что все трое являются капитанами команды.

Напомним, что из-за правил Ла Лиги «Барселона» не смогла заявить на этот сезон нападающего Лионеля Месси. Аргентинец был вынужден покинуть команду и подписал контракт с французским «ПСЖ».