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«Ювентус» сохранил интерес к Дембеле

09 Сентября 2021 • 08:43 Комментировать
Наполи
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Ювентус
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11.09 19:00

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Ювентусе», передаёт Calcio Mercato. По данным источника, туринцы могут подписать француза следующим летом на правах свободного агента, так как у него закончится контракт с каталонцами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продлить контракт с Дембеле, однако стороны пока не начали переговоры по этому поводу.

Напомним, что нападающий перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд в 2017 году за 135 миллионов евро. Перед началом этого сезона он взял себе седьмой номер, который ранее принадлежал Антуану Гризманну, ушедшему в «Атлетико» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Усман Дембеле
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