​«Челси» вернется к кандидатуре Кунде в январе

«Челси» возобновит свой интерес к защитнику ​«Севильи» Жюлю Кунде в январе, передаёт ESPN. По данным источника, ​«синие» хотят подписать француза за 50 миллионов евро.

Сообщается, что сам игрок согласовал условия личного контракта с ​«Челси» ещё летом, однако ​«Севилья» запросила за трансфер 80 миллионов евро. В итоге, ​«синие» попытаются договориться с испанцами ещё раз, но уже зимой.

Напомним, что Кунде стал игроком ​«Севильи» в 2019 году, перейдя из ​«Бордо» за 25 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету два матча в Ла Лиге, в которых он результативными действиями не отмечался.