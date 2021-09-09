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Премьер-лига

​«Челси» вернется к кандидатуре Кунде в январе

09 Сентября 2021 • 13:26 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1.27 5.70 12.00
11.09 19:30

«Челси» возобновит свой интерес к защитнику ​«Севильи» Жюлю Кунде в январе, передаёт ESPN. По данным источника, ​«синие» хотят подписать француза за 50 миллионов евро.

Сообщается, что сам игрок согласовал условия личного контракта с ​«Челси» ещё летом, однако ​«Севилья» запросила за трансфер 80 миллионов евро. В итоге, ​«синие» попытаются договориться с испанцами ещё раз, но уже зимой.

Напомним, что Кунде стал игроком ​«Севильи» в 2019 году, перейдя из ​«Бордо» за 25 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету два матча в Ла Лиге, в которых он результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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