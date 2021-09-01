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Ла Лига

«Барселона» ведёт переговоры с Дембеле по поводу нового контракта

01 Сентября 2021 • 18:28 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
отменен

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Sport.es. По данным источника, руководство каталонцев начало переговоры с игроком по поводу нового соглашения.

В «Барселоне» надеются, что смогут подписать новый контракт с футболистом до конца сентября. Сообщается, что сам француз тоже хочет остаться в клубе.

Напомним, что Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 135 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2022 года. Сейчас нападающий восстанавливается от травмы, которую получил на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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