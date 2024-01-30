Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» считают, что у Мойзе Кина нет будущего в клубе

30 Января 2024 • 00:42 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин в скором времени перейдёт в мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Итальянский футболист будет выступать за «матрасников» до конца текущего сезона, и в сделке не предусмотрена опция выкупа, однако руководство «бьянконери» рассчитывает на продажу форварда предстоящим летом, докладывают итальянские СМИ.

Отмечается, что в «Ювентусе» планируют сделать ставку на Кенана Йылдыза, в то время как для Кина, показавшего не самую впечатляющую игру в текущем сезоне, судя по всему, не будет места в составе.

Контракт Мойзе Кина рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 18 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Мойзе Кин Кенан Йылдыз трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Января
00:42
В «Ювентусе» считают, что у Мойзе Кина нет будущего в клубе
29 Января
15:40
«Рома» может усилиться бывшим игроком «Ювентуса»
14:10
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» может помочь «Ювентусу» купить хавбека «матрасников»
05:10
Симеоне ответил на вопрос о Мойзе Кине
28 Января
23:45
Мойзе Кин посетил матч «Атлетико», сделка будет закрыта в ближайшее время
19:18
​Аллегри назвал «Интер» фаворитом в чемпионской гонке 1
27 Января
22:07
«Ювентус» не проигрывает 19 официальных матчей, следующий – против «Интера»
25 Января
22:00
Два важных игрока «Ювентуса» рискуют пропустить матч с «Интером»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий» Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» «Он вернётся»: Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Рома Рома
1
2
5.20 3.70 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
01:02 · Италия. Серия А
Конте готов возглавить «Милан» слухи
00:46 · Италия. Серия А
«Рома» обыграла аутсайдера, реализовав почти всё, что удалось создать
00:42 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» считают, что у Мойзе Кина нет будущего в клубе
29 Января
23:11 · Италия. Серия А
Аршавин сравнил Головина и Миранчука
21:39 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать защитника сборной Турции
20:40 · Италия. Серия А
«Дженоа» подпишет Малиновского и Витора Оливейру из «Марселя» слухи
19:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» подпишет молодого защитника из «Палмейраса» слухи
19:17 · Англия. Чемпионшип
​«Лестер» закрывает трансфер хавбека «Интера» - названы условия
18:30 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм близок к переходу в «Мальмё» слухи
18:15 · Италия. Серия А
«Хайдук» подтвердил переход Брекало официально
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев лично летал в Италию, чтобы просмотреть игрока «Специи» 1
17:54 · Италия. Серия А
Вингер «Фиорентины» Йосип Брекало пополнит ряды «Хайдука» слухи
17:37 · Италия. Серия А
​Жером Боатенг близок к переходу в клуб Серии А
15:40 · Италия. Серия А
«Рома» может усилиться бывшим игроком «Ювентуса»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый популярный клуб в соцсетях
Все новости
Рекомендуем