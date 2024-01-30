В «Ювентусе» считают, что у Мойзе Кина нет будущего в клубе

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин в скором времени перейдёт в мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Итальянский футболист будет выступать за «матрасников» до конца текущего сезона, и в сделке не предусмотрена опция выкупа, однако руководство «бьянконери» рассчитывает на продажу форварда предстоящим летом, докладывают итальянские СМИ.

Отмечается, что в «Ювентусе» планируют сделать ставку на Кенана Йылдыза, в то время как для Кина, показавшего не самую впечатляющую игру в текущем сезоне, судя по всему, не будет места в составе.

Контракт Мойзе Кина рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 18 млн евро.