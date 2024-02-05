Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил очередной вопрос на тему нового контракта с клубом.

Нынешнее соглашение аргентинца истекает в 2026 году. Как неоднократно сообщалось, стороны близки к договорённости, однако сделка по-прежнему не закрыта.

«Мы ведём переговоры, работаем над заключением договора. Новой информации пока нет.

Мы на правильном пути, я очень счастлив в «Интере», так что беспокоиться не о чем. Нам нужно просто поговорить и прийти к соглашению», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Мартинеса, ответившего на вопросы журналистов после победы в матче против «Ювентуса» (1:0).