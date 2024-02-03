Аллегри: «Интер» – явный фаворит на скудетто»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от завтрашнего матча с миланским «Интером» в чемпионате Италии. Напомним, в преддверии центрального матча тура «старая синьора» отстаёт от «нерадзурри» на одно очко в турнирной таблице. При этом у «Интера» в активе есть матч в запасе.

«Интер» – явный фаворит на скудетто, мы испытываем большое уважение к этой команде. Внешняя болтовня нас не касается, мы должны сконцентрироваться на том, что делаем. В футболе есть много неопределённости, мы должны оставаться начеку», – сказал Аллегри на пресс-конференции.