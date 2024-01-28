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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри назвал «Интер» фаворитом в чемпионской гонке

28 Января 2024 • 19:18 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

В следующем туре Серии А «Ювентус» сыграет против «Интера» на выезде. На текущую минуту туринцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая миланцев на два очка. При этом «Интер» провёл на две игры меньше. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри сказал несколько слов о предстоящем противостоянии.

«Участвовать в дерби Италии всегда приятно, стадион будет переполнен. Мы поедем туда, пытаясь добиться результата в матче против, повторяю, лучшей команды Италии и явного фаворита в борьбе за скудетто», - сказал Аллегри журналистам.

Напомним, что в субботу «Ювентус» не смог обыграть «Эмполи» - 1:1.

Аллегри снова подначил «Интер»

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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InterSan
28 Января 2024 в 19:42
Соломку стелит.
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